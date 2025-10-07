İzmir'de Motosiklet ve Vidanjörün Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet ile vidanjörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dal (40) idaresindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet ile C.V.Y. yönetimindeki 35 CLN 402 plakalı vidanjör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Dal, vidanjörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Halil İbrahim Dal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vidanjör sürücüsü C.V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. - İZMİR