İzmir'de demir bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir Konak'ta motosikletiyle demir bariyere çarpan market çalışanı İbrahim Halil Karataş (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayramyeri Köprülü Kavşağında meydana geldi. İkiçeşmelik yönünden Hatay istikametine giden market çalışanı İbrahim Halil Karataş (28) idaresindeki 35 ATY 136 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Karataş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Karataş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
