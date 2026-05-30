İzmir'de demir bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletiyle demir bariyere çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayramyeri Köprülü Kavşağında meydana geldi. İkiçeşmelik yönünden Hatay istikametine giden market çalışanı İbrahim Halil Karataş (28) idaresindeki 35 ATY 136 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Karataş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Karataş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

