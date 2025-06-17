İzmir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İzmir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Tire'nin Işıklı köyünde saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki motosikletin çarpışması sonucu araçlarda bulunan Ş.C., Y.Ö. ve H.F. yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, güvenlik şeridine geçip tekrar yola çıkmak isteyen motosiklete, sağ şeritten gelen başka bir motosikletin çarptığı ve motosikletlerde bulunan 3 kişinin yola savrulup sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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