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İzmir'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Urla ilçesinde doğum günü eğlencesinden dönen gençlerin bindiği motosiklet devrildi. Kask takmadıkları öğrenilen 2 arkadaş hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde doğum günü eğlencesinden dönen 3 gencin bindiği motosiklet seyir halindeyken devrildi. Meydana gelen korkunç kazada kask takmadıkları öğrenilen 2 arkadaş can verirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Erdoğan Ker Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğum günü eğlencesinden dönen Anıl Balıkçı (20), Velican Ecevit (19) ve Miraç A. (18), 35 CIM 058 plakalı motosiklete bindi. Yaklaşık 400 metre sonra kontrolden çıkan motosiklet kaldırım üstündeki ağaca çarptı. Motosiklette bulunan 3 arkadaş savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Anıl Balıkçı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Velican Ecevit ve Miraç A., ambulansla Urla Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Velican Ecevit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kask takmamışlar

Kazaya karışan gençlerin, arkadaşlarının doğum günü eğlencesinden döndükleri ve motosiklette seyir halindeyken kask takmadıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Balıkçı ve Ecevit'in cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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