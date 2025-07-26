İzmir'de Motosiklet ile Traktörün Çarpışması: 1 Ağır Yaralı

İzmir'de Motosiklet ile Traktörün Çarpışması: 1 Ağır Yaralı
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Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim İzci, traktöre çarparak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile traktörün karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, bu sabah Ödemiş-Mursallı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki İbrahim İzci yönetimindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, tali yoldan aniden çıkan 48 yaşındaki Hüseyin D.'nin kullandığı 35 ZCC 29 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim İzci yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü İbrahim İzci ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı adamın tedavisi sürüyor. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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