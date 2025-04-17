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İzmir'de Kontrolsüz Otomobil Trene Çarpıldı

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İzmir'in Konak ilçesinde hemzemin geçitte kontrolsüz ilerleyen otomobil, yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı ve olay anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Tren ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, hemzemin geçitte kontrolsüz şekilde ilerleyen bir otomobil, yük treniyle çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, o anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, önceki gün Basmane ile Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan bir yük treninin geçişi sırasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçide kontrolsüz şekilde girerek yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilde maddi hasar oluşurken, kazada yaralan kimse olmadı. Kaza sonrası otomobil hemzemin geçitten çıkarılırken tren seferleri ise kontrollü bir şekilde yeniden başlatıldı. Yaşananlar, kazaya tanıklık eden bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR BARIŞ - 3.Sayfa
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