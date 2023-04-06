İzmir'de komşu kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Torbalı ilçesinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden bir kişi, kapı yüzüne kapatılınca sinirlenip ateş etti. Kapıyı delen mermi, arkasında bulunan kadına denk gelince, talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı. Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş'un kafasına isabet etti. Doymuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR