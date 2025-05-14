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İzmir'de Kırmızı Bültenle Aranan İki Cinayet Firarisi Yakalandı

İzmir'de Kırmızı Bültenle Aranan İki Cinayet Firarisi Yakalandı
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İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan iki cinayet firarisi yakalandı. H.G. ve A.K.O., saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptıkları çalışmada, Konak ve Çeşme ilçelerinde firari cinayet zanlılarının saklandığını belirledi. İstanbul'da işlediği 2 farklı kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. ile Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K.O., saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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