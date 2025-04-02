İzmir'de Kaza: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

İzmir'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarpıp ölmesine sebep olan sürücü Talip B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Talip B. (75) idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Kayhan Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Kayhan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Kayhan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan, bugün Odabaşı Bal Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Talip B. ilk sorgusunda havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettiğini, arabanın savrulmasıyla yol kenarındaki Mustafa Kayhan'ı göremeyip çarptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talip B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İZMİR