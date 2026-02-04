Haberler

Bayındır'da kayıp alzaymır hastası kadın ölü bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Emine Doğan, bir hayvan damında ölü olarak bulundu. Yapılan aramalarda cansız bedenine ulaşılan Doğan'ın kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Emine Doğan, bir hayvan damında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır'ın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Emine Doğan dün gece saat 01.40 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp ihbarının ardından jandarma ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek yaşlı kadının gittiği yönü tespit etti. Jandarma ekiplerinin sabaha karşı yaptığı aramalarda, bir hayvan damında çamur içerisinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Emine Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
