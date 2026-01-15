Haberler

Hapis cezası ile aranan şahıs hobi bahçesinde uyuşturucu ile yakalandı

Hapis cezası ile aranan şahıs hobi bahçesinde uyuşturucu ile yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan S.A., saklandığı hobi bahçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı hobi bahçesine düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde; "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.A. isimli şahsın Menderes ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ocak günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, aranan şahıs S.A. ve beraberindeki 2 şüpheli saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı ikamette yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tabanca, 179 adet 9x19 çapında fişek, bin 54 gram esrar, 736,29 gram kokain maddesi, 46 adet sentetik hap, hassas tartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin TL ve 1 ABD doları nakit para ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a hava sahasını kapattıran ABD'nin bu hamlesi olmuş

ABD ateşle oynuyor! Kritik adım İran'a hava sahası kapattırmış
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Sadettin Saran'dan Beyoğlu Yeni Çarşı takımı için dikkat çeken sözler

82 dakika boyunca gol yemeyen rakipleri için dikkat çeken sözler
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
İran'a hava sahasını kapattıran ABD'nin bu hamlesi olmuş

ABD ateşle oynuyor! Kritik adım İran'a hava sahası kapattırmış
Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı

Bu takımı durdurmak mümkün değil
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi