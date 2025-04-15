İzmir'de Kahvehanede Namus Meselesi Cinayeti

İzmir'in Konak ilçesinde kahvehane içerisinde tabancayla başından vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli ise olayı namus yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Birinci Kadriye Mahallesi 628 sokakta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başında bir kaskla kahvehaneye gelen A.A. (21), yanında getirdiği tabancayla orada bulunan Şeyhmus Akın'ı (44) başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Akın, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Şeyhmus Akın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

Şüpheli teslim oldu

Olayı gerçekleştiren şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte emniyete giderek teslim oldu. A.A.'nın buradaki ifadesinde, olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR