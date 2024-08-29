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İzmir'de kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi

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Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın darbedildiği esnada, 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın darbedildiği esnada, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.

Olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu kişi tarafından darbedilirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Bornova izmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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