İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 261 litre sahte etil alkol, 195 şişe kaçak içki ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince 9 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yüklü miktarda sahte içki ve kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla sahte etil alkol ve kaçak içki ticaretine yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe kaçak içki, 2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara ile 350 adet puro, 128 adet elektronik sigara cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca ekipler, kent genelindeki 22 alkollü eğlence mekanını denetledi. Denetimler ve operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

