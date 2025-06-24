İzmir'de Jandarmaya Küfür Eden Şahıs, Vatandaşlar Tarafından Dayağı Yedi

İzmir'in Buca ilçesinde jandarmaya ve polise küfür ettikten sonra çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yediği anlar kaydedilen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 1 kişi, yanında karısı varken 1 kişiyle tartıştı. İddiaya göre, karşıdaki kişinin jandarma personeli olduğunu söylemesinin ardından şüpheli, jandarmaya ve polise küfürler savurdu. Bunun ardından çevrede tartışmayı ayırmaya çalışan vatandaşlar tarafından meydan dayağı yedi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerin ardından şahsın kimliği belirlendi. Jandarma ve polise küfür ettiği duyulan M.Ü (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.Ü.'nün adli işlemleri sürüyor. - İZMİR