İzmir'de İstinye Park AVM yakınında silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama

İzmir'de AVM yakınındaki silahlı kavgaya 1 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'nin hemen yanında meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişinin yaraladığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Balçova'da bulunan İstinye Park AVM'nin hemen yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaflık yapan N.U.E. adlı bir kişi, alacak-verecek mevzusundan husumetli olduğu E.A. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce N.U.E., yanındaki tabancasıyla E.A.'yı bacağından vurarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 kişi tutuklandı

Olayın şüphelisi N.U.E., suç aletiyle birlikte kısa sürede Balçova Asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler bir süre sonra olayla alakalı Y.K., isimli bir şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.K., adli kontrol şartıyla salıverilirken, N.U.E., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.