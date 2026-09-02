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Buca'da Boya Atölyesinde Yangın Panik Yarattı

Buca'da Boya Atölyesinde Yangın Panik Yarattı
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İzmir’in Buca ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Boya malzemelerinin alev almasıyla patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerindeki boya malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangın esnasında yaşanan parlama ve şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açarken, yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve alevlerin sıçradığı bir binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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