İzmir'de İş Kazasında Liman Serdümeni Hayatını Kaybetti

İzmir TCDD Alsancak Limanı'nda meydana gelen iş kazasında, 55 yaşındaki liman serdümeni Reşat Doğan, gemi ambarına düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde limanda bulunan bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev yaptığı sırada görüş açısının kısıtlı olduğu bir bölgede ilerleyen Reşat Doğan, dengesini sağlamak amacıyla gemi korkuluğuna tutundu. Ancak korkuluğun kırılması üzerine Doğan metrelerce yükseklikten gemi ambarına düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Doğan'ın olay anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Boyun üstü düştüğü belirlenen Reşat Doğan'ın boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reşat Doğan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
