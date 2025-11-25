İzmir'de İş Kazasında Liman Serdümeni Hayatını Kaybetti

İzmir'de TCDD Alsancak Limanı'nda meydana gelen iş kazasında, gemi ambarına düşen 55 yaşındaki liman serdümeni Reşat Doğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde limanda bulunan bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev yaptığı sırada görüş açısının kısıtlı olduğu bir bölgede ilerleyen Reşat Doğan, dengesini sağlamak amacıyla gemi korkuluğuna tutundu. Ancak korkuluğun kırılması üzerine Doğan metrelerce yükseklikten gemi ambarına düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Doğan'ın olay anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Boyun üstü düştüğü belirlenen Reşat Doğan'ın boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reşat Doğan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR