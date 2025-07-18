İzmir'de İş Kazası: Bir İşçi Araç Altında Kaldı

İzmir'de İş Kazası: Bir İşçi Araç Altında Kaldı
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Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde, park halindeyken aniden hareket eden panelvan aracın altında kalan 56 yaşındaki işçi Yılmaz Kıran yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, 56 yaşındaki bir işçi, park halindeyken aniden hareket eden panelvan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka bir kişinin peyzaj bahçesinde çalışan Yılmaz Kıran (56), bahçede işlerini yaptığı esnada, içerisinde sürücü bulunmayan 35 AF 9642 plakalı panelvanın aniden geriye doğru hareket etmesiyle aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz Kıran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz Kıran'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede aracın freninin boşaldığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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