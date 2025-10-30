Haberler

Seyir halindeki araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de trafikte seyir halindeki bir aracın içerisinde "İmdat" diye bağıran kız çocuğunun görüntüsü üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemede olayın kaçırma değil, yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğunun korsan takside teyzesiyle yaşadığı tartışma sonucu yaşandığı tespit edildi. Sürücüye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL, teyzeye ise 3 bin 84 TL para cezası uygulandı.

  • İzmir'de seyir halindeki bir araçtan 'İmdat' diye bağıran 15 yaşındaki A.S.P., teyzesi B.T. ile korsan taksiyle yolculuk yaparken tartışma yaşadı.
  • Araç sürücüsü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46.392 TL para cezası uygulandı ve araç 60 gün trafikten men edildi.
  • Korsan yolcu B.T.'ye 3.084 TL idari para cezası kesildi ve olayda kaçırma veya kötü muamele olmadığı tespit edildi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeşildere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içerisinden bir kadının "İmdat" diyerek yardım çığlığı attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ARAÇ VE SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, "İmdat" diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti.

OLAY TEYZE-YEĞENİN KORSAN TAKSİDE TARTIŞMASI ÇIKTI

Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu iddiası

CHP'li büyükşehir belediye başkanı itirafçı olmak için başvurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.