Seyir halindeki araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
İzmir'de trafikte seyir halindeki bir aracın içerisinde "İmdat" diye bağıran kız çocuğunun görüntüsü üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemede olayın kaçırma değil, yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğunun korsan takside teyzesiyle yaşadığı tartışma sonucu yaşandığı tespit edildi. Sürücüye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL, teyzeye ise 3 bin 84 TL para cezası uygulandı.
- İzmir'de seyir halindeki bir araçtan 'İmdat' diye bağıran 15 yaşındaki A.S.P., teyzesi B.T. ile korsan taksiyle yolculuk yaparken tartışma yaşadı.
- Araç sürücüsü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46.392 TL para cezası uygulandı ve araç 60 gün trafikten men edildi.
- Korsan yolcu B.T.'ye 3.084 TL idari para cezası kesildi ve olayda kaçırma veya kötü muamele olmadığı tespit edildi.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeşildere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içerisinden bir kadının "İmdat" diyerek yardım çığlığı attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ARAÇ VE SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, "İmdat" diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti.
OLAY TEYZE-YEĞENİN KORSAN TAKSİDE TARTIŞMASI ÇIKTI
Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.