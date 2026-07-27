Otomobil, çekicideki teknenin altına girdi

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, çekiciyle taşınmakta olan tekneye arkadan çarparak altına girdi. İlginç kaza görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve üzerinde tekne bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, taşınan teknenin altına girdi. Ortaya çıkan ilginç manzara, diğer sürücüleri şaşırttı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil ve teknenin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Meydana gelen ilginç kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı