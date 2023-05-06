- İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk'tan Tire istikametine giden Nuri İ. yönetimindeki 35 CD 34 plakalı otomobil, Tire'den Selçuk yönüne giden Ali Metin S. yönetimindeki 35 AAR 080 plakalı otomobil ile Belevi Yolu Akkuyu Mevkii yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. O sırada tesadüfen olay yerinden geçen Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Genel Cerrah Uzmanı Atilla Erdoğan ve Gastroentoloji Uzmanı Uğur Gönenç de, kazazedelere 112 ekipleri ile birlikte müdahale etti. Kazada 35 AAR 080 plakalı otomobil sürücüsü Ali Metin S., otomobilde yolcu olarak bulunan Sinem S. ile 35 CD 34 plakalı otomobil sürücüsü Nuri İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Efecan Ü., Serhan Ç., Berke M. yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.