Üye Girişi
Haberler
İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği

İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.

Kentte sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, denizde de etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında hortum meydana geldiği gözlendi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelbahçe Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title