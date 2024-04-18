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İzmir'de iki ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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İzmir Çiğli'de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

İzmir'de iki ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir Çiğli'de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yakınlardaki plastik kaplama fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Plastik İtfaiye İzmir Çiğli İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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