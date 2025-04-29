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İzmir'de Hırsızlıkla Aranan Şüpheli Kovalamacada Yakalandı

İzmir'de Hırsızlıkla Aranan Şüpheli Kovalamacada Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen şüpheli, kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı. 42 ayrı hırsızlık suçundan 30 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen ve kaçan şüpheli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 42 ayrı hırsızlık suçundan 30 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği personelleri, 28 Nisan günü yaptıkları uygulama esnasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi, Polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin, 42 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve 30 yıl hapis cezasıyla aranan Z.K. (32) olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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