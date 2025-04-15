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İzmir'de Hırsızlık Zanlıları Kıskıvrak Yakalandı

İzmir'de Hırsızlık Zanlıları Kıskıvrak Yakalandı
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Konak ilçesinde Güven Timleri tarafından yapılan operasyonlarda, hırsızlık suçlarından aranan 2 zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan 2 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. ve yine aynı suçtan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.T. yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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