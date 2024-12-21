İzmir'de Hırsızlık Anı: Papağan Alırken Kedi Çaldılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, petshopa gelerek ailesiyle hem papağan satın alıp hem de cins bir kediyi montunun içine gizleyen şahsın hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olaydan bir gün sonra iş yeri sahibini arayan baba, "Benim oğlum madde bağımlısı. Kusura bakmayın" diyerek kediyi geri getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir petshopta yaşandı. İş yerine gelen 3 kişilik aile, papağan almak istediklerini belirterek dükkandaki kuşlara baktı. 3 bin liralık papağanı beğenen aile, 200 lira da kapora bırakarak dükkandan ayrıldı.

Satın aldıkları papağan hazırlanırken kediyi montuna gizledi: O anlar kamerada

Bir gün sonra kuşu almaya gelen aile üyeleri, 3 bin lira verip papağanı satın aldı. İş yerinde bulunan 15 yaşındaki çocuk papağanı hazırlarken dalgınlığından yararlanan müşterilerden biri, bu sırada dükkanda beslenen cins bir kediyi gözüne kestirdi. Şahıs, hiçbir şey olmamış gibi montunun içine 2 aylık kediyi gizleyerek çaldı. Tüm bu anlar iş yerinin kamerasına yansırken, şahıslar satın aldığı papağan ve çalınan kediyle dükkandan ayrıldı.

"Oğlum yalnızdı. Papağanı hazırlarken o çalıyor"

İş yeri sahibi Nurşen Öner (35), yaşanan hırsızlık karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Öner, "İki önce 3 kişi geldiler; papağan, kanarya, balık sordular. Etrafı bir kolaçan ettiler. Sonra dışarı çıktılar ve aralarında konuştuktan sonra papağan için 200 TL kapora bıraktılar ve gittiler. Akşam eşime söyledim hatta, 'pek tekin insanlar değil, gözüm tutmadı, dikkat edelim' diye. Bizim bir akrabamız var, rahatsızlanınca oraya gitmek zorunda kaldık. Oraya gidince 15 yaşındaki oğlum iş yerinde yalnızdı. Bunlar yine; oğlu, kızı, babası üçü beraber geliyorlar. Çocuğa kapora bıraktıkları papağanı almak istediklerini söylüyorlar. Oğlumun arkası dönük o sırada; papağanı yakalarken, kafese koyarken o kediyi yerden alıyor ve ceketinin içine gizliyor. Çocuk zaten fark etmiyor. Papağanın parasını da ödeyip gidiyorlar. Onlar gittikten sonra çocuk kamerayı açıyor ve olayı fark ediyor. Daha sonra bizi arayınca polislere haber verdik. Gittik ifademizi verdik ve şikayetçi olduk" dedi.

"Baba aradı, 'oğlum madde bağımlısı' dedi, sonra kediyi getirdiler. Şikayeti büyük ihtimal çekeceğiz"

Nurşen Öner, daha sonra telefonla arandığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Nasıl oldu bilmiyoruz. Kamera görüntüleri falan çok yayınlandı, ondan olabilir. Sabah babası telefon açtı, 'abla kusura bakma. Benim oğlum madde bağımlısı. Kediyi çalmış, getiriyoruz' dedi. Daha sonrada komşumuza kediyi bırakmışlar. 3 yetişkin, 3 yavru kedimiz var. Biz kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz bunlara. Tekrar geri gelmesinden dolayı mutluyuz. Şikayetimizi büyük ihtimalle geri çekeceğiz. Kameraların önünde göz göre göre alıyor; yani hiçbir açıklaması yok. Babasının gözünün önünde yapıyor her şeyi. Babası da demedi, 'oğlum sen ne yapıyorsun, ayıp' demesi gerekirdi."

O sırada dükkanda bulunan 15 yaşındaki Batuhan Öner de, papağanı hazırlarken kedinin çalındığını kameradan fark ettiğini söyledi. - İZMİR