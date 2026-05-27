Trenin altında kalan yaya ağır yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde hemzemin geçitte trenin altında kalan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre 14 Mayıs Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte ilerleyen Hasan Çelen (79), trenin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önceden de kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenilen Çelen'in sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı