İzmir’de hatalı manevra kazası: 1’i ağır 8 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, hatalı dönüş yaptığı öne sürülen bir otomobile, aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Akşemsettin Küme Evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan A.A. (68) idaresindeki 35 BC 982 plakalı otomobil, önce yolun sağına yanaştı, ardından sola doğru bulunan Kümeevleri yoluna girmek için manevra yaptı. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen M.G. (26) yönetimindeki 35 DAJ 481 plakalı otomobil duramayarak, sola dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada; sürücüler A.A. ve M.G. ile 35 BC 982 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan N.A. (10), M.A. (11) ve 35 DAJ 481 plakalı otomobildeki O.G. (17), K.G. (15), Ş.S. (42), U.S. (15) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 7 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı