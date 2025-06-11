İzmir'de Genç Motokurye Kaza Kurbanı Oldu

İzmir'de Genç Motokurye Kaza Kurbanı Oldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpan 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman hayatını kaybetti. Kazada genç sürücü 30 metre, motosiklet ise 135 metre sürüklendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpan ve motokuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada genç sürücünün 30 metre, motosikletinin ise 135 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaza saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova - Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi. Motokuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Ali Sercan Orman idaresindeki 35 BOB 895 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp sürüklenmeye başladı. Motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen genç sürücü de savrularak yola yığıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Sercan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kendisi 30 metre, motosiklet 135 metre sürüklenmiş

Kazanın meydana geldiği yolda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin 135 metre, sürücünün ise 30 metre sürüklendiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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