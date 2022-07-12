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Denizde hareketsiz duran genç kızın cansız bedeni meraklı bakışlar arasında karaya çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizde hareketsiz duran genç kızın cansız bedeni meraklı bakışlar arasında karaya çıkarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde bunaltıcı yaz sıcaklarında serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç kızın bir süre sonra hareketsiz durduğu görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızı karaya çıkartırken yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği olay bugün saat 16.00 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında meydana geldi.

HAREKETSİZ DURDUĞUNU GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa'nın bir süre sonra suda hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 çarı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ardından lastik botla Binboğa'yı karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Binboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de genç kadın denizde boğuldu

MORGA KALDIRILDI

Talihsiz kızın cansız bedeni Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de genç kadın denizde boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - 3. Sayfa

Gümüldür 3. Sayfa Haberler

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