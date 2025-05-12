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İzmir'de Gaz Sızıntısından Patlama: 4 Yaralı

İzmir'de Gaz Sızıntısından Patlama: 4 Yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Olayın, ağır yaralı bir kişinin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen kişinin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiği iddia edildi.

11 Mayıs'ta saat 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından dumanlar ve alevler daireyi sarmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edilmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştı. Yaşanan patlamada ve ardından çıkan yangında, patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan M. ile sokaktan geçen Evin K. ve Ramazan K. ile aynı binada yaşayan Ahmet A. yaralanmıştı. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, durumu ağır olan Ertan M.'nin İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Doğalgaz borusunu kestiği iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ertan M.'nin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bilgiler elde edildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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