İzmir'de Fuhuş Ağı Operasyonunda 4 Gözaltı

İzmir'de internet üzerinden fuhuş ağa kurduğundan şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda 19 kadın kurtarıldı ve şüpheliler tutuklandı.

İzmir'de internet üzerinden fuhuş ağı kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11'i yabancı uyruklu 19 kadın kurtarılırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte fuhuş ağı kurduğu belirlenen şebeke belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Teknik Takip ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekiplerince "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Dijital katalog oluşturmuşlar

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin illegal internet siteleri üzerinden fuhuş ilanları yayınladıkları, bu ilanlarda yer alan kadınların fotoğraflarının dijital katalog haline getirilerek müşterilere gönderildiği, ayrıca fuhuş gelirlerinin "ilancı", "konumcu" ve "mağdur kadınlar" arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim günü İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli konumundaki 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
