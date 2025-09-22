Haberler

İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari G.G.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekiplerince dün yapılan uygulamalarda G.G. isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında G.G.'nin 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

