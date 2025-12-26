Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 17 kişiye yönelik yapılan çalışmalarda, 2 kişi firarda.

İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu