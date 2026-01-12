Haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 10 şüpheli yakalandı. 14 kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde "Emniyet mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve hücre yöneticisi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon için harekete geçen güvenlik güçleri, İzmir ve 2 farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10'u yakalanarak emniyete götürüldü. Firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı