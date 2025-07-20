İzmir'de Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'de Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Çiğli ilçesinde, boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Demet Akarsu, tartışma sonrası eski eşi Halil T. tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Halil T. tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan kadın, eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah erken saatlerde Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demet Akarsu (45) ile eski eşi Halil T. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Halil T. yanındaki bıçak ile eski eşi Demet Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Defalarca bıçaklanan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Demet Akarsu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Halil T. ile Demet Akarsu'nun bu yıl haziran ayında boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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