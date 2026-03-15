Karısını darbettiği ve balkondan attığı ileri sürülen koca ve arkadaşı gözaltına alındı

İzmir'de eşi O.G. tarafından balkondan atıldığı iddia edilen Aylin G. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili O.G. ve ona yardım eden A.E. polis tarafından yakalandı. Aylin G.'nin yaşam mücadelesi sürerken, gözaltındaki şüphelilerin sorguları devam ediyor.

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen Aylin G.'nin ağır yaralanmasıyla ilgili aranan koca O.G. ve ona yardım eden arkadaşı A.E. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aylin G., şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olarak Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızları ise bu süreçte devlet korumasına alındı. Eşiyle ortak arkadaşları olan A.E., genç kadınla iletişime geçerek devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Aylin G., kaldığı adresi vererek A.E.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G. de otomobile bindi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın daha sonra Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek burada da darp edildi.

Yardım istemek için balkona çıkan Aylin G.'nin eşi tarafından aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
