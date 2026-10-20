İzmir'de ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi alındı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir kişi, ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce kimliği tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı