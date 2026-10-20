Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 60 gün süreyle geri alınırken aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi alındı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir kişi, ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce kimliği tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

Saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar