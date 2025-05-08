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İzmir'de ESHOT Otobüsü Yangını: Haftada İkinci Olay

İzmir'de ESHOT Otobüsü Yangını: Haftada İkinci Olay
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İzmir'in Bayındır ilçesinde ESHOT'a ait bir otobüs alevlere teslim oldu. Yangın, bölgedeki itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Son bir haftada ikinci kez gerçekleşen otobüs yangını dikkat çekti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde toplu ulaşım aracı ESHOT, alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz günlerde Bergama'da da bir otobüsün yandığı öğrenilirken, bir hafta içerisinde ikinci kez otobüsün yanması dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde çıkan yangında, Ödemiş Torbalı seferi yapan kentin toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsü bir anda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, meydana gelen olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir haftada ikinci yangın

Öte yandan geçtiğimiz haftada Bergama'da bir otobüsün de alevlere teslim olduğu öğrenilirken, bir hafta içerisinde ikinci kez ESHOT otobüsü yangını olması dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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