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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açıklama Yaptı

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İzmir'de şiddetli yağışta yolun karşısına geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi incelemesi sonrasında açıklama yaptı. Şirket, olayın meydana geldiği bölgede yapılan üç yeni yağmur ızgarası yapımında mevzuata uygun olmayan işlemler yapıldığını belirtti.

İzmir'de şiddetli yağışta yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi incelemesi sonrasında açıklama yaptı.

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin öldüğü olayda, olayın meydana geldiği bölgede 4 Ocak 2024 tarihinde GDZ Elektrik Dağıtım Şirketine bilgi vermeden gerçekleştirilen üç yeni yağmur ızgarası yapımında mevzuata uygun olarak 45 santimetre derinlikteki kablo kanalına yatırılmış olan elektrik kablosu üzerindeki koruyucu malzemelerin tahrip edilip esnetilerek mazgallar arası geçiş borularının üzerine çıkarıldığı, olaydan 1 gün sonra yetkili kurumlar tarafından mahallinde yapılan incelemede bu durumun tespit edilerek, kayıt altına alındığı belirtildi. Savcılığın yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda ise bu durum şöyle özetlendi:

"Gözden uzak tutulmaması gereken bir husus da asgari kablo derinliğinin 15 cm'ye kadar düştüğü noktada bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları, kapağa doğru yükselmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz."

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada da, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceren Deniz İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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