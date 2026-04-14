İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde, 10'u çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından 12 Nisan saat 06.35 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından hareketli haldeki lastik bot kısa sürede durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 10'u çocuk toplam 43 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

