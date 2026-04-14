İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler kıyıya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından 12 Nisan saat 06.35 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından hareketli haldeki lastik bot kısa sürede durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 10'u çocuk toplam 43 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
