İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı
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İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen, lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz saat 10.30'da, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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