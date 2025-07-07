İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen, lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz saat 10.30'da, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR