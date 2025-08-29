İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 47 Yakalandı, 1 Gözaltı

İzmir'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 47 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dün saat 03.45'te Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-311' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-22' tarafından durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 15.30 sıralarında ise Karaburun ilçesi Doluca Deresi mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ortak operasyonda kara üzerinde bulunan 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR