İzmir'de Düğün Salonunda Meydan Muharebesi

Karabağlar'daki düğün salonu çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga adeta meydan muharebesine döndü.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi'nde bulunan düğün salonu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
