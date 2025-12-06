Drift pahalıya patladı, 2 araç trafikten men edildi

İzmir'de, sosyal medyada paylaşılan 'iki araç akan trafikte tehlike saçtı' görüntülerinin ardından sivil trafik ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu, araçların sürücüleri tespit edildi. Trafik güvenliğini ihlal eden ve diğer sürücülere risk oluşturan bu iki sürücüye, 138 bin TL'den fazla ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde iki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, drift yapan araçların sürücülerinin A.E.D.B. ve V.İ. olduğu belirlendi. A.E.D.B.'ye, toplamda 12 farklı trafik ihlalinden dolayı 73 bin 101 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı ve aracının trafikten men edilmesine karar verildi. Diğer sürücü V.İ.'ye ise 9 farklı maddeden toplam 64 bin 958 TL ceza kesildi. V.İ.'nin, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini (drift yapma) ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, aracının trafikten men edilme süresi ise 60 gün olarak belirlendi.

Her iki sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR