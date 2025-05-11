İzmir'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde meydana gelen gaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede gaz sızıntısı sonucu şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken binada mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.