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Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'de bir devlet okulunda öğretmenlerin mezuniyet kutlaması sırasında şampanya patlatmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin okul içinde dans edip içki içtiği anlar yer aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun bahçesinde geçtiğimiz haziran ayındaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OKUL İÇİNDE KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİLER

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıAlkurt:

Kimseye zararları yok, size ne, bize ne..Biraz eğlenmeyi gençlere çok gören dangalaklar, sizde gidin için içinizdeki kini nefreti atın.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme256
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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

hepsini işten atacaksın

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Bu ayyaşlara nasil çoluk çocuk emenet edecez

Yorum Beğen214
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

münafik AKP....VARYA ne oldugu belli olmayan teyyo...münafik milli egitim bakanlari....gitti nesil

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme155
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Haber YorumlarıNecati Atilgan:

bunlar bilinen ve görünen ya görünmeyen gizlidir kalan .

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMustafa Danış:

chpkk zihniyetliler ne olacaktı ? Farklı birşey mi bekliyordunuz?

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıVEFA:

İnsanların kendi halinde özgürce eğlenmesini, mutlu olmasını bile hazmedemiyor. Bağnaz, yobaz, gerici, haset kafalar!!

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Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıEvvab:

şunu öğrenciler yapsa bu öğretmen bozuntuları çocukları okuldan atarlar. ama kendileri yapınca sıkıntı yok öylemi. hepsi meslekten ihraç edilmeli.

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Bir de swingleşmierdir de

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Provokatif bir tezgah gibi görünüyor insanların gözlerine sokarak bu hareketleri hele bu zamanda yapanların elebaşısı incelensin mutlaka altından bir tezgah çıkacak

Yorum Beğen21
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