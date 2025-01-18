Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de bir devlet okulunda öğretmenlerin mezuniyet kutlaması sırasında şampanya patlatmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin okul içinde dans edip içki içtiği anlar yer aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun bahçesinde geçtiğimiz haziran ayındaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OKUL İÇİNDE KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİLER
Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.