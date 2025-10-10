İzmir'de denizde engelli kişinin cesedi bulundu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde engelli İbrahim Aslan'ın (34) cesedi bulundu. Olay, Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, denizden çıkarılan kişinin İbrahim Aslan olduğu belirlendi.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde engelli olan İbrahim Aslan'ın (34) cesedi bulundu.
Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa