İzmir'de DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de DEAŞ'ın finansmanına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 1 zanlının arandığı, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 zanlının aranmasına devam edilirken 1 kişinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olarak 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunduğu tespit edildi.