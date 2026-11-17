Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 zanlının aranmasına devam edilirken 1 kişinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olarak 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı